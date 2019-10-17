Önce üzüldü sonra sevindi

İzmir’de yaşayan, özel bir şirkette yönetici olarak çalışan Emine Bayram, hamileliğinin 24’üncü haftasında apandisit ameliyatı olmak zorunda kaldı. Sorunsuz geçen gebeliğinin 24’üncü haftasında şiddetli karın ağrıları çekmeye başlayan Bayram, Kent Hastanesi’ndeki doktoru Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Tunç Canda’ya başvurdu. Yapılan tetkiklerde anne adayında, apandisit şüphesi görüldü. Genel cerrahi uzmanı Op. Dr. Zaza Iakobadze’ye yönlendirilen Bayram, kapalı yöntemle ameliyat edildi.

‘Kahramanlarımız’

Sağlığına kavuşmasının ardından taburcu edilen Bayram, 10 Ekim günü Kent Hastanesi’nde doğum yaptı. Doç. Dr. Canda’nın gerçekleştirdiği sezaryenla kızı Ela Ekin’i dünyaya getiren Bayram, apandisit şokundan sonra ikinci kez annelik sevinci yaşadı. Çok titiz bir gebe olduğunu, bebeğine zarar gelmesin diye saçını dahi boyamadığını anlatan Emine Bayram, “Sakınan göze çöp batar misali ben her şeye titizlendim, gebelikte çok nadir görülen apandisit benim başıma geldi. Hem ameliyat hem narkozdan bebeğime bir şey olur korkusu yaşadım. Doktorlarımın titizliği, özeni sayesinde bu süreçleri sorunsuz atlattım. Onlar bizim kahramanlarımız” dedi.