BİST94.1370EURO6,530,21USD5,900,19ALTIN281,89-0,01
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeÖnce üzüldü sonra sevindi
    17.10.2019 - 07:50 |

    Önce üzüldü sonra sevindi

    Gebeliğinin 24’üncü haftasında apandisit ameliyatı olmak zorunda kalan Bayram Kent Hastanesi sayesinde sağlığına kavuştu, ardından kızı Ela’yı dünyaya getirdi

    Önce üzüldü sonra sevindi

    İzmir’de yaşayan, özel bir şirkette yönetici olarak çalışan Emine Bayram, hamileliğinin 24’üncü haftasında apandisit ameliyatı olmak zorunda kaldı. Sorunsuz geçen gebeliğinin 24’üncü haftasında şiddetli karın ağrıları çekmeye başlayan Bayram, Kent Hastanesi’ndeki doktoru Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Tunç Canda’ya başvurdu. Yapılan tetkiklerde anne adayında, apandisit şüphesi görüldü. Genel cerrahi uzmanı Op. Dr. Zaza Iakobadze’ye yönlendirilen Bayram, kapalı yöntemle ameliyat edildi.

    ‘Kahramanlarımız’

    Sağlığına kavuşmasının ardından taburcu edilen Bayram, 10 Ekim günü Kent Hastanesi’nde doğum yaptı. Doç. Dr. Canda’nın gerçekleştirdiği sezaryenla kızı Ela Ekin’i dünyaya getiren Bayram, apandisit şokundan sonra ikinci kez annelik sevinci yaşadı. Çok titiz bir gebe olduğunu, bebeğine zarar gelmesin diye saçını dahi boyamadığını anlatan Emine Bayram, “Sakınan göze çöp batar misali ben her şeye titizlendim, gebelikte çok nadir görülen apandisit benim başıma geldi. Hem ameliyat hem narkozdan bebeğime bir şey olur korkusu yaşadım. Doktorlarımın titizliği, özeni sayesinde bu süreçleri sorunsuz atlattım. Onlar bizim kahramanlarımız” dedi.

    Aşırı hız sonucu feci kaza kamerada: 1 ağır yaralıEsenyurt’ta yolda seyir halinde ilerleyen minibüs sürücüsü, aniden yavaşlayarak sağ dönüş yapınca arkasından hızla gelen motorun çarpmasına neden oldu. Yüksek hızla seyir halinde olan motor sürücüsü çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
    daha fazla video için
    16 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    6 yıldır boşanamadığı kocasına attığı çanta silah sayıldı cezaevine girdi!

    6 yıldır boşanamadığı kocasına attığı çanta silah sayıldı cezaevine girdi!

    Çanakkale'de 42 kaçak göçmen yakalandı

    Çanakkale'de 42 kaçak göçmen yakalandı

    Taksiciden aracına tekme atan şahsa uçan tekme

    Taksiciden aracına tekme atan şahsa uçan tekme

    İki kadının saç saça baş başa kavgası kamerada

    İki kadının saç saça baş başa kavgası kamerada

    Sıradaki Haber