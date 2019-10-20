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    HaberlerEge‘Önceliğimiz emekçinin hakkı’
    20.10.2019 - 00:30 |

    ‘Önceliğimiz emekçinin hakkı’

    Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarıyla Doğançay’daki şantiyade bir araya geldi.

    ‘Önceliğimiz emekçinin hakkı’

    Sorunları ve talepleri dinleyen Başkan Sandal, ilçeyi hak ettiği değere kavuşturmak için çalıştıklarını belirtti. Başkan Sandal, “Yaptığınız iş onurlu bir iş. Sizlerle gurur duyuyoruz. Emekleriniz için teşekkür ediyorum. Önünüzde saygıyla eğiliyorum. Önceliğimiz emekçi kardeşlerimizin hakları, Bayraklı’nın hakları. İyi, kötü çeşitli eleştiriler olabilir ama bunların hepsi normal. Önemli olan hakikat üzerinden yürüyebilmek. Bayraklı Belediyesi önce çalışanların maaşını verecek, sonra diğer işleri yapacak. Başından beri tek isteğimiz var; Bayraklı’yı hak ettiği yere taşımak. Bundan sonra Bayraklı Belediyesi denildiğinde ahlaktan, işten ve liyakattan söz etmek lazım” dedi.

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