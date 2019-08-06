‘Önceliğimiz halk sağlığı’

Eğitimler sonucu yapılan sınavda başarılı olanlara; Türkiye Fırıncılar Federasyonu ve İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü onaylı “Hijyen Eğitim Belgesi verilecek” dedi.

‘Tek vücut olduk’

Eğitimler konusunda en büyük destekçileri olan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu’ya da teşekkür eden Durmuş, “Halk sağlığını ön plana çıkaran çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İzmir’de tüketici, yerel yönetimler ve fırıncılar camiası arasında saygı ve anlayış ortamının hakim olduğu güzel ilişkiyi devam ettireceğiz. İzmir’de ekmek konusunda tekvücut oluyor, halkımız için en iyisini yapmaya çaba gösteriyoruz” diye konuştu.