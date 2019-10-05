Öncelik istihdam

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), İş-Kur ve İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) işbirliğiyle, Uzman Mesleki Personel Yetiştirme ve İstihdam Sağlama Projesi’ni hayata geçiriyor.

Dış ticaret uzmanı veya üretim/kalite mühendisi istihdam etmeyi planlayan ihracatçı firmaların başvuruda bulunabileceğini belirten EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Proje, mezun veya iş hayatına yeni başlayanlar için mesleki uzmanlaşma programı; devamında ise mentorluk ve istihdamı kapsıyor. Katılımcı firmalar da İŞKUR desteklerinden yararlanabilecek” dedi.

Üniversite kararı

İhracatçı firmaların kalifiye işgücü açığını kapatmak amacıyla Dış Ticaret Üniversitesi kurma hayalleri olduğunu kaydeden Eskinazi, “Ticaret Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda projemizi, İzmir merkezli bir üniversite bünyesinde fakülte şekline dönüştürme kararı aldık. Mesleki Personel Yetiştirme ve İstihdam Sağlama Projesi fakülte projemizin ilk aşaması olacak. O nedenle bu projedeki başarıyı çok önemsiyoruz” dedi.

İZKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz da, “İstihdam, her zaman önceliğimiz oldu. Proje, nitelikli insan gücüyle dış ticareti de güçlendirecek” ifadelerini kullandı.