04.10.2019 - 01:28 |
Öncelik yayada!
İzmir’de polis ve jandarma ekipleri, ‘Yayalara Öncelik’ uygulaması kapsamında şehrin farklı noktalarında denetim yaptı, sürücüleri uyardı.
Alsancak’taki uygulamaya katılan Vali Erol Ayyıldız, insan hayatında trafik unsurunun önemli olduğuna dikkat çekti. Etkinliğe, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, polis ve jandarma ekipleri de katıldı.
Yeniden hayata tutunmak istiyorGaziantep’te 7 yıldır uyuşturucu bağımlısı olan genç, tedavi görerek sağlığına kavuşmak istiyor. Yetkililerden yardım talebinde bulunan genç, uyuşturucu bataklığından kurtulmak istiyor.