BİST105.1523,15EURO6,230,52USD5,680,20ALTIN272,62-0,57
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge‘Önemli olan demokrasi’
    29.09.2019 - 07:50 | | MELİS KARAKUZULU DHA

    ‘Önemli olan demokrasi’

    İzmir’de yapılan CHP Ege Bölge Toplantısı’nda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, “Ayrım yapmadan, herkese sosyal demokrat ve halkçı belediyeciliği yaşatacağız” dedi

    ‘Önemli olan demokrasi’

    İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Denizli ve Uşak CHP teşkilatları, Parti Örgütünden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın yönetiminde, Ahmet Adnan Saygun Kültür Merkezi’nde bir araya geldi. Konuşmasında yenilenen İstanbul Büyükşehir seçimi ve kayyum atanan belediyelere değinen Salıcı, “31 Mart’ta başarılı çalışmalarımızın meyvesini aldık ama sonuca itiraz edildi. 800 binden fazla bir oyla, yüzde 54’le Ekrem İmamoğlu yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Van’da, Diyarbakır’da ve Mardin’de ise belediye başkanları görevden alındı, kayyum atandı. ‘Siz bunu niye eleştiriyorsunuz, onlar HDP’den’ diyorlar. Biz geçmişte de milletin oyuyla seçilmiş bir kişinin makamdan uzaklaştıramayacağını söyledik. AK Parti’nin başına geldiğinde de eleştiriyoruz. Başkasının başına geldiğinde de eleştireceğiz. Bu bizim için bir demokrasi meselesi” ifadelerini kullandı.
    CHP’li belediye başkanlarının, tüm kesimlere, sosyal demokrat ve halkçı belediyeciliği yaşatacağını sözlerine ekleyen Salıcı, “2023 yılında bir seçim daha var. Bu süreçte oy vermeyen yurttaşlarımızı da ikna edip CHP iktidarını kurmak mümkün. Siyasal iklim değişti, vatandaş önerilerimizi daha can kulağıyla dinliyor. Bize katılmak isteyenlere kucak açmaya devam edeceğiz” dedi.

     

    Şehit polis Serkan Çağlayan'ın cenazesi toprağa verildiİzmir'in Urla ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Serkan Çağlayan'ın (34) cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'da toprağa verildi.
    daha fazla video için
    27 Eylül 2019 Magazin Bülteni27 Eylül 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yollara düşecek!

    Yollara düşecek!

    ‘Cam sildik’

    ‘Cam sildik’

    Altın Koza 'Nuh Tepesi'ne

    Altın Koza 'Nuh Tepesi'ne

    ‘Joker’e maskeyle girmek yasak

    ‘Joker’e maskeyle girmek yasak

    Sıradaki Haber