‘Önemli olan demokrasi’

İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Denizli ve Uşak CHP teşkilatları, Parti Örgütünden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın yönetiminde, Ahmet Adnan Saygun Kültür Merkezi’nde bir araya geldi. Konuşmasında yenilenen İstanbul Büyükşehir seçimi ve kayyum atanan belediyelere değinen Salıcı, “31 Mart’ta başarılı çalışmalarımızın meyvesini aldık ama sonuca itiraz edildi. 800 binden fazla bir oyla, yüzde 54’le Ekrem İmamoğlu yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Van’da, Diyarbakır’da ve Mardin’de ise belediye başkanları görevden alındı, kayyum atandı. ‘Siz bunu niye eleştiriyorsunuz, onlar HDP’den’ diyorlar. Biz geçmişte de milletin oyuyla seçilmiş bir kişinin makamdan uzaklaştıramayacağını söyledik. AK Parti’nin başına geldiğinde de eleştiriyoruz. Başkasının başına geldiğinde de eleştireceğiz. Bu bizim için bir demokrasi meselesi” ifadelerini kullandı.

CHP’li belediye başkanlarının, tüm kesimlere, sosyal demokrat ve halkçı belediyeciliği yaşatacağını sözlerine ekleyen Salıcı, “2023 yılında bir seçim daha var. Bu süreçte oy vermeyen yurttaşlarımızı da ikna edip CHP iktidarını kurmak mümkün. Siyasal iklim değişti, vatandaş önerilerimizi daha can kulağıyla dinliyor. Bize katılmak isteyenlere kucak açmaya devam edeceğiz” dedi.