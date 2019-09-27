‘Önemli olan donanım’

Genel Müdürü Gülçağ Gençer, geleceğe tam donanımlı bireyler yetiştirdiklerini söyledi. Anaokulundan liseye binlerce öğrenciyi mezun ettiklerini kaydeden Gençer, temel hedeflerinin bilgi, beceri ve davranış kabiliyetleri gelişmiş; farkındalığı yüksek gençler yetiştirmek olduğunu dile getirdi, “Her öğrencimizi kendine güvenen bireyler olarak hayata hazırlamaya çalışıyoruz” dedi.