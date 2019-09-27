27.09.2019 - 02:18 |
‘Önemli olan donanım’
İzmir'de, Çamlaraltı Koleji eğitimde 65 yılı geride bıraktı.
Genel Müdürü Gülçağ Gençer, geleceğe tam donanımlı bireyler yetiştirdiklerini söyledi. Anaokulundan liseye binlerce öğrenciyi mezun ettiklerini kaydeden Gençer, temel hedeflerinin bilgi, beceri ve davranış kabiliyetleri gelişmiş; farkındalığı yüksek gençler yetiştirmek olduğunu dile getirdi, “Her öğrencimizi kendine güvenen bireyler olarak hayata hazırlamaya çalışıyoruz” dedi.
Isparta’ya şehit ateşi düştüHakkari'nin Derecik bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ceylan'ın (23) memleketinde yas var.
Spiker depreme canlı yayında yakalandı! İşte o anlarİstanbul'da kent genelinde hissedilen 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin olduğu saniyelerde CNN TÜRK haber yayını devam ediyordu. Deprem anında soğukkanlılığını korumaya çalışan spiker Gözde Atasoy Kökçü, deprem haberini izleyicilere canlı yayında aktardı.