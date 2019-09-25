‘Öneriler değerlendirilecek’

‘Ekonomiye Küresel Bakış’ başlıklı sunumuyla ortaya koyduğu perspektifi ve önerilerini de mutlaka değerlendirecek ve üst kadrolarımızla paylaşacağız. Üretim ekonomisini temel alan ve güçlendirecek bir paketle yol alıyoruz” dedi. Sivil toplum kuruluşu ziyaretlerini de sürdüren Sürekli, “Önümüze çıkarılan her engelde, milletimizle ve sivil toplum gücümüzle birlikte olmanın, ortak akılla hareket etmenin yararını gördük” vurgusunu yaptı. Sürekli, İzmir Mardinliler Eğitim, Kültür, Dayanışma ve Kalkınma Vakfı Başkanı Rasim Kahraman, İzmir Mardinliler Federasyon Başkanı Ahmet Tunç ve Yönetim Kurulu üyeleriyle de bir araya geldi.