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    HaberlerEge‘Onlar bizim dostumuz’
    06.10.2019 - 02:21 |

    ‘Onlar bizim dostumuz’

    Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nü, Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı’nda kutladı.

    ‘Onlar bizim dostumuz’

    Hayvanseverler ve çok sayıda öğrencinin eşlik ettiği Zolan, “Bu dünya sadece biz insanlar için değil, tüm canlılar için yaratılmıştır. Onlar bizim can dostumuz” dedi.

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