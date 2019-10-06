06.10.2019 - 02:21 |
‘Onlar bizim dostumuz’
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nü, Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı’nda kutladı.
Antalya’da genç kızların sosyal medya tartışması kanlı bittiAntalya’da 17 yaşındaki C.S.A., sosyal medya üzerinden annesine küfür ettiği gerekçesiyle buluşmak için çağırdığı arkadaşı S.İ.’yi (15), sokakta bacaklarından bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan S.İ. tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, şüpheli C.S.A ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.