23.10.2019 - 00:38 |
‘Onlar, demokrasinin temel direği’
Narlıdere Belediyesi ve Narlıdere Kaymakamlığı, Muhtarlar Günü dolayısıyla çifte kutlama gerçekleştirdi.
Önce, Demokrasi Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu, sonrasında muhtarlar için akşam yemeği verildi. Başkan Ali Engin “Muhtarlar, demokrasimizin temel direğidir. Uyum içinde, karşılıklı dayanışma ruhuyla çalışmaya ve ilçemizi birlikte kalkındırmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.
Bolu'da şüpheli çanta alarmıBolu'da, kentin en işlek meydanında unutulan sırt çantasını görenler durumu polise bildirdi. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından bomba imha uzmanınca fünye ile patlatılan çantanın içinden defter ve kitap çıktı.