‘Önlem almakta geç kalmayalım’

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, İzmir’de doğrudan kent merkezinden geçen ve 7 şiddetinde deprem üretebilecek potansiyelde 17 fay bulunduğunu belirtti, kentin deprem riskinin en yüksek bölgeler arasında yer aldığını söyledi. Önlem alınması için geç kalınmaması gerektiğini belirten Nasır, “İzmir’in nüfusunun 3 milyon olduğu 1998 yılında, Birleşmiş Milletler’in başlattığı Kentsel Alanların Deprem Felaketlerine Karşı İncelenmesi İçin Risk Değerlendirme Araçları (RADIUS) projesinde dünyada 9 kentten biri olarak seçilen İzmir için hazırlanan deprem master planının 1999 yılındaki raporuna göre olası bir deprem senaryosunda 1 milyon 400 bin kişinin evsiz kalacağı belirtiliyor” diye konuştu.

‘Dönüşüm çalışmaları başlatılmalı’

Kentte sağlıklı konut oranının yüzde 20 olduğunu öne süren Nasır, “Birinci derece deprem bölgesinde yer alan İzmir’in kentsel dönüşümle yenilenmesi gerekiyor. Yetkililer, acil şekilde İzmir’in planlarını tamamlamalı, dönüşüm ve yenileme çalışmalarını başlatmalı” dedi.