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    HaberlerEgeOnline takip dönemi başladı
    19.09.2019 - 07:50 |

    Online takip dönemi başladı

    DSİ 2. Bölge Müdürlüğü İzmir, Manisa ve Uşak’ın su kullanımı takip edebilmek için ‘Online Sisteme’ geçti. 67 ayrı noktada anlık ölçüm yapan ‘Debimetre Online ölçüm Sistemi’ ile suyun etkin kullanımı hedefleniyor.

    Online takip dönemi başladı

    DSİ 2. Bölge Müdürlüğü İzmir, Manisa ve Uşak’ın su kullanımı takip edebilmek için ‘Online Sisteme’ geçti. 67 ayrı noktada anlık ölçüm yapan ‘Debimetre Online ölçüm Sistemi’ ile suyun etkin kullanımı hedefleniyor. Proje için özel bir yazılım kullanıldığını kaydeden DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, “İzmir Manisa ve Uşak’ta 67 ayrı noktaya ölçüm sensörleri yerleştirdik. Ve özel olarak geliştirilen yazılımla bu sensörlerden verileri anlık olarak takip ediyoruz. Şu anda hangi bölgeye ne kadar su veriyoruz dakika dakika takip edebiliyoruz” dedi. Proje sayesinde su politikalarının daha doğru şekilde oluşturulabileceğini belirten Eker, “Suyun önemi dünyada her geçen gün daha artıyor. Suyumuzu doğru zamanda, doğru şekilde ve tasarruf ederek kullanmalıyız. Vahşi sulamayı bir an önce terk ederek, damla sulamaya yönelmeliyiz” diye konuştu.

     

     

     

     

     

     

     

     

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    19 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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