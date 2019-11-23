‘Onun güvenine layık olacağız’

İzmir’de düzenlenen Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanları Çalıştayı için kente gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, “İzmir’de bütün belediye başkanları ile birlikte sürdürülen güzel, uyumlu bir çalışma var. Bu çalışmanın devam edeceğine yürekten inanıyorum” dedi.

‘Kendisinden güç alıyoruz’

Kılıçdaroğlu’nun ziyaretinden mutluluk ve gurur duyduğunu kaydeden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, “Kendisinden hem güç hem moral alıyoruz. Türkiye’deki büyük değişimin önünü açtığı için minnettarız. İzmir olarak genel başkanımızı sevgi ve saygıyla kucaklıyoruz. Onun gösterdiği güvene layık olmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Soyer, Kılıçdaroğlu’nu İzmirlilerin sorunlarını hızlı ve yerinde çözmek için kullandığı Seyyar Makam aracında da bir süre konuk etti.