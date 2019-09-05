Onur konuğu Kuşadalılar

Kuşadası Belediyesi tarafından altı yıl aradan sonra tekrar düzenlenen Altın Güvercin Beste Yarışması, ilçede karnaval havası estiriyor. Coşkulu açılışta sokaklara dökülen Kuşadalılar, önceki gün de İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda ünlü popçu Murat Dalkılıç’ın şarkılarıyla unutulmaz bir gece geçirdi. Dalkılıç, böyle önemli bir organizasyonda sahne almaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtti, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür etti.

Çam fidanı hediye etti

Türkiye’nin ilk ve tek beste yarışmasını yeniden canlandırmaktan son derece memnun olduklarını belirten Başkan Günel de, “Kuşadası halkının desteği ile bu önemli ve marka organizasyona önümüzdeki yıllarda uluslararası bir nitelik kazandırmayı hedefliyoruz. Altın Güvercin Beste Yarışması’nın onur konuğu tüm Kuşadası halkıdır” diye konuştu. Dalkılıç’a çam fidanı hediye eden Günel, İzmir’de yaşanan orman yangınlarının ardından İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer’in çağrısıyla başlatılan ağaçlandırma kampanyasına destek olmak amacıyla sanatçılara çiçek buketi yerine çam fidanı hediye etmeye başladıklarını ifade etti.

Cezmi Ersöz imza günü

Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen Altın Güvercin Beste Yarışması kapsamında Atatürk Meydanı’nda devam eden Kitap Günleri’nin ikinci konuğu ünlü yazar Cezmi Ersöz oldu. Okurları için kitaplarını imzalayan Ersöz’e Kuşadalı edebiyatseverler büyük ilgi gösterdi.

Tarihi toplantıda MÜJDE

Kuşadası Belediye Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı, antik çağda 12 İyon kentinin başkenti konumunda olan Panionion’da yapıldı. Toplantının açılışında konuşan Başkan Ömer Günel, “Panionion antik çağda önemli bir toplanma alanı olmasının yanında pek çok spor organizasyonuna ev sahipliği yapan bir merkezdi. Biz de en kısa süre içerisinde Panionion Spor Oyunları Festivali’ni düzenleyeceğiz” dedi. Toplantıda ayrıca mülkiyeti Kuşadası Belediyesi’ne ait olan Kuşadası AVM Amfi Tiyatro adının Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro olarak değiştirilmesine ve bir yıl boyunca etkinliklere çiçek gönderilmesi yerine, İzmir’de yanan alanları ağaçlandırma kampanyasına bağış için Kuşadası Belediyesi adına hesap açılmasına karar verildi.

Doğalgazda ikinci etap

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in girişimleriyle 2020 yılından 2019 yılına çekilen doğalgaz çalışmaları kapsamında Ege Mahallesi’nde ilk kazma vuruldu.

ENERYA Şirketi tarafından Ege Mahallesi’nde başlatılan ilk çalışmaya katılarak incelemelerde bulunan Başkan Günel, “Boru hattı döşeme işlemi aralık ayında tamamlanacak. Çalışmalar İkiçeşmelik Mahallesi ile devam edecek. 2019 yılının sonunda Kuşadası’nda toplam 120 km’lik doğal gaz alt yapı şebekesine ve 10 bini aşkın aboneye ulaşılması hedefleniyor” dedi.