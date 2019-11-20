Op. Dr. Sucubaşı yeni kliniğinde

Karşıyaka Mavişehir’deki muayenehanenin açılışına tıp dünyasından çok sayıda tanıdık isim, davetliler ve Op. Dr. Sucubaşı’nın hastaları katıldı. Op. Dr. Sucubaşı, “Hastalarımıza daha uzun vakit ayırmak, onlarla daha iyi ilgilenmek için yeni kliniğimizi hayata geçirdik” dedi.