20.11.2019 - 02:02 |
Op. Dr. Sucubaşı yeni kliniğinde
Uzun yıllar çeşitli kamu ve özel hastanelerde görev yapan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Mehmet Sucubaşı, yeni muayenehanesinde hasta kabulüne başladı.
Karşıyaka Mavişehir’deki muayenehanenin açılışına tıp dünyasından çok sayıda tanıdık isim, davetliler ve Op. Dr. Sucubaşı’nın hastaları katıldı. Op. Dr. Sucubaşı, “Hastalarımıza daha uzun vakit ayırmak, onlarla daha iyi ilgilenmek için yeni kliniğimizi hayata geçirdik” dedi.
Şoför otobüse tutunan çocuğa böyle şiddet uyguladıAntalya’da şehir içi yolcu otobüsü şoförü, araca tutunduğu gerekçesiyle bir çocuğu dövdü. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.