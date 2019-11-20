BİST107.5290,64EURO6,320,18USD5,700,13ALTIN269,73-0,70
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge HaberleriOp. Dr. Sucubaşı yeni kliniğinde
    20.11.2019 - 02:02 |

    Op. Dr. Sucubaşı yeni kliniğinde

    Uzun yıllar çeşitli kamu ve özel hastanelerde görev yapan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Mehmet Sucubaşı, yeni muayenehanesinde hasta kabulüne başladı.

    Op. Dr. Sucubaşı yeni kliniğinde

    Karşıyaka Mavişehir’deki muayenehanenin açılışına tıp dünyasından çok sayıda tanıdık isim, davetliler ve Op. Dr. Sucubaşı’nın hastaları katıldı. Op. Dr. Sucubaşı, “Hastalarımıza daha uzun vakit ayırmak, onlarla daha iyi ilgilenmek için yeni kliniğimizi hayata geçirdik” dedi.

    Şoför otobüse tutunan çocuğa böyle şiddet uyguladıAntalya’da şehir içi yolcu otobüsü şoförü, araca tutunduğu gerekçesiyle bir çocuğu dövdü. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
    daha fazla video için
    19 Kasım 2019 Magazin Bülteni19 Kasım 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bir yanda cinayet bir yanda bıçaklama... Durun artık!

    Bir yanda cinayet bir yanda bıçaklama... Durun artık!

    Son dakika | Van'da korkutan deprem

    Son dakika | Van'da korkutan deprem

    Şoför otobüse tutunan çocuğa böyle şiddet uyguladı

    Şoför otobüse tutunan çocuğa böyle şiddet uyguladı

    3 gündür kayıptı! Korkunç gerçek ortaya çıktı

    3 gündür kayıptı! Korkunç gerçek ortaya çıktı

    Sıradaki Haber