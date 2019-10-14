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    HaberlerEgeÖren Çarşısı yenilenecek
    14.10.2019 - 07:50 |

    Ören Çarşısı yenilenecek

    Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Ören esnafıyla bir araya geldi.

    Ören Çarşısı yenilenecek

    Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Ören esnafıyla bir araya geldi. Önerileri dinleyen Başkan Deveciler, çarşıdan başlayarak Ören’i kademe kademe yenileyeceklerini söyledi. Ören’e yapılacak bazı projeleri de esnafla paylaşan Deveciler, “İlk olarak çarşıyı düzenleyeceğiz. Bir seyir terası yapacağız. Çarşıya gelen bir daha gelmiyor. Peyzaj ve ışıklandırma çalışmaları gerçekleştireceğiz. Ören’i yenileyerek bir çarşı havası vermemiz lazım. Plajın alt kısmına kafeler açacağız. Ören’i körfezin eğlence mekanı yapacağız. Bunları hayata geçirirsek Akçay, Altınoluk ve Ayvalık’taki gençleri de buraya gelecektir. Daha güzel bir kent için elimizi taşın altına sokacağız” dedi.

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