Organ bağışı için yarıştı

İzmir Kent Hastanesi’nde gerçekleşen karaciğer nakliyle sağlığına kavuşan, eski milli atlet Teoman Erdoğan (53) Dünya Transplant Olimpiyatları’na katıldı. Yedi kişilik Türk ekibin içinde yer alan Erdoğan, “Yıllarca ilaç tedavisiyle idare ettim ama sonra o zor süreç başladı. 7-8 ay bağışçı aramakla geçti. Durumum gittikçe kötüleşti, vücudum ilaçlara yanıt veremez hale geldi. 14 aday çıktı ama uygun bulunmadı. Her şey bitiyor derken, kutsal bağış benim hayatımı kurtardı. Kent Hastanesi’nden gelen müjdeyle hayatım değişti. Organ bağışı böyle değerli bir şey, beni ölümün kıyısından alıp çıkardı” dedi.

Destek çağrısı

Farkındalık yaratmak istediklerini belirten Erdoğan, “Herkesin tek derdi, organ bağışının hayat kurtardığına dikkat çekmekti. Hepimiz kutsal bağışları artırmak için yarıştık. 29 Mayıs-5 Haziran 2021 günleri arasında ABD Houston’da yapılacak olimpiyatlara ülke olarak daha geniş katılım için organ nakilli sporcu arayışlarına başladım. Dilerim bu hayalimizin gerçekleşmesine destek verecek sponsor buluruz” diye konuştu.