Organ bağışıyla nefes alabilecek

İki kardeşini akciğer rahatsızlığı nedeniyle kaybeden, küçük kardeşine de kendisi gibi “kistik fibrozis” teşhisi konulan 23 yaşındaki Gamze Avcı, sağlığına kavuşmayı bekliyor. “Kardeşlerim gibi hayatımı kaybetmek istemiyorum” diyen Gamze, “9 yaşımdan beri tedavi görüyorum. Bir yıl öncesine kadar ilaçla hayatıma devam ediyordum. Şikayetlerim artınca akciğer nakli olmasına karar verildi. İnsanlardan organ bağışı yapmalarını istiyorum. Eylül ve ben nefes almak istiyoruz” dedi. Dudu Avcı da 48 yıllık yaşamında iki kere evlat acısı yaşadığını belirtti, “Gece yatarken iki saatte bir çocuklarımın yanına gidiyorum, nefes alıyorlar mı diye bakıyorum. Hayattaki en büyük isteğim evlatlarımın sağlıklı olduğunu görmek” dedi. l İZMİR AA