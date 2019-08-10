Organik lezzetlerle kahvaltı

Alaçatı’da zeytin ağaçlarının altında, doğayla iç içe ve kendi yetiştirdikleri taze ürünlerle kahvaltı keyfi sunan Zeytinaltı, Alaçatı lezzetleriyle kahvaltı yapmak isteyenlerin vazgeçilmez adreslerinden oldu. Alaçatı’da Hanife, Keriman ve Atilla Sezginer tarafından kurulan Zeytinaltı, organik ürünlerden oluşan kahvaltı mönüsüyle, misafirlerini üzüm bağlarının arasında, zeytin ağaçlarının gölgesinde ağırlıyor. Bu yıl 11. yılını kutlayan mekan, 15 Mayıs-30 Eylül günleri arasında hizmet veriyor.