BİST99.4050,20EURO6,160,39USD5,500,38ALTIN264,330,04
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeOrganik lezzetlerle kahvaltı
    10.08.2019 - 01:42

    Organik lezzetlerle kahvaltı

    Organik lezzetlerle kahvaltı

    Alaçatı’da zeytin ağaçlarının altında, doğayla iç içe ve kendi yetiştirdikleri taze ürünlerle kahvaltı keyfi sunan Zeytinaltı, Alaçatı lezzetleriyle kahvaltı yapmak isteyenlerin vazgeçilmez adreslerinden oldu. Alaçatı’da Hanife, Keriman ve Atilla Sezginer tarafından kurulan Zeytinaltı, organik ürünlerden oluşan kahvaltı mönüsüyle, misafirlerini üzüm bağlarının arasında, zeytin ağaçlarının gölgesinde ağırlıyor. Bu yıl 11. yılını kutlayan mekan, 15 Mayıs-30 Eylül günleri arasında hizmet veriyor.

    Arife günü havuzlar tıklım tıklım dolduKurban Bayramı arifesinde Antalya'da su parkları tıklım tıklım doldu.
    daha fazla video için
    10 Ağustos 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Çok acı olay! 15 yaşındaki çocuk 'dolaşacağım' diye evden çıktı...

    Çok acı olay! 15 yaşındaki çocuk 'dolaşacağım' diye evden çıktı...

    "Denizli'deki depremde hasar tespit çalışmaları tamamlandı"

    "Denizli'deki depremde hasar tespit çalışmaları tamamlandı"

    Bayramda hava durumu nasıl olacak? 11 Ağustos İstanbul, Ankara ve İzmir hava sıcaklıkları

    Bayramda hava durumu nasıl olacak? 11 Ağustos İstanbul, Ankara ve İzmir hava sıcaklıkları

    O ilimizde korkutan deprem

    O ilimizde korkutan deprem

    Sıradaki Haber