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    HaberlerEge Haberleri Organik pazar kooperatif olacak
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    24.12.2019 - 00:01 |

    Organik pazar kooperatif olacak

    MARMARİS’te, Kent Konseyi ve Yerel Tohum Derneği’nin hayata geçirdiği ‘Yerel Tohum Temiz Gıda Üretici Pazarı’nın 2’nci yıl dönümü kutlandı.

    Organik pazar kooperatif olacak

    Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Sertifikalı organik ürün satan 11 pazarcı ile başlayan serüven, 2 yıl sonunda 40 kişiyi buldu” dedi. Yerel Tohum Derneği Marmaris Temsilcisi Pınar Ünlü de, “Marmaris Kent Konseyi ve Belediye desteğiyle kooperatif olma yolunda ilerliyoruz” dedi. l ALİ GÜNDOĞAN DHA

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