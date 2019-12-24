Organik pazar kooperatif olacak

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Sertifikalı organik ürün satan 11 pazarcı ile başlayan serüven, 2 yıl sonunda 40 kişiyi buldu” dedi. Yerel Tohum Derneği Marmaris Temsilcisi Pınar Ünlü de, “Marmaris Kent Konseyi ve Belediye desteğiyle kooperatif olma yolunda ilerliyoruz” dedi. l ALİ GÜNDOĞAN DHA