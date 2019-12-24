24.12.2019 - 00:01 |
Organik pazar kooperatif olacak
MARMARİS’te, Kent Konseyi ve Yerel Tohum Derneği’nin hayata geçirdiği ‘Yerel Tohum Temiz Gıda Üretici Pazarı’nın 2’nci yıl dönümü kutlandı.
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Sertifikalı organik ürün satan 11 pazarcı ile başlayan serüven, 2 yıl sonunda 40 kişiyi buldu” dedi. Yerel Tohum Derneği Marmaris Temsilcisi Pınar Ünlü de, “Marmaris Kent Konseyi ve Belediye desteğiyle kooperatif olma yolunda ilerliyoruz” dedi. l ALİ GÜNDOĞAN DHA
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