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    HaberlerEgeOrient Queen’le 244 turist geldi
    31.08.2019 - 02:36

    Orient Queen’le 244 turist geldi

    Orient Queen’le 244 turist geldi

    OrIent Queen isimli kruvaziyer, Akdeniz turu kapsamında Muğla’nın Marmaris ilçesine geldi. Marmaris Cruise Port Limanı büyük iskelesine demirleyen gemiden inen çoğunluğu Lübnanlı 244 yolcu, çarşıtı gezip kafe ve restoranalrı doldurdu. ile 141 mürettebat bulunuyor. Kruvaziyerin, her hafta düzenlenen Akdeniz turu kapsamında, Beyrut’a dönmeden önce her cuma son liman ziyaret yerinin Marmaris olduğu bildirildi. l MUĞLA AA

    'Bu sevgi ve samimiyeti 30 saniyeye sığdırmaya çalıştık'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir videosunu paylaştı.
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