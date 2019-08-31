Orient Queen’le 244 turist geldi

OrIent Queen isimli kruvaziyer, Akdeniz turu kapsamında Muğla’nın Marmaris ilçesine geldi. Marmaris Cruise Port Limanı büyük iskelesine demirleyen gemiden inen çoğunluğu Lübnanlı 244 yolcu, çarşıtı gezip kafe ve restoranalrı doldurdu. ile 141 mürettebat bulunuyor. Kruvaziyerin, her hafta düzenlenen Akdeniz turu kapsamında, Beyrut’a dönmeden önce her cuma son liman ziyaret yerinin Marmaris olduğu bildirildi. l MUĞLA AA