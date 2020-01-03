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    HaberlerEge Haberleri Orkan’ın mahalle ziyaretleri sürüyor
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    03.01.2020 - 00:57 |

    Orkan’ın mahalle ziyaretleri sürüyor

    Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, 2019 yılının son gününde Dumlupınar, Aygören ve Hacı İsmail mahalleleri muhtarlarını ziyaret etti, incelemelerde bulundu.

    Orkan’ın mahalle ziyaretleri sürüyor

     İlk Dumlupınar Mahallesi’ne giden Orkan, ardından Aygören’e geçti, eski evleri inceledi. Son olarak Hacı İsmail Mahallesi’ni ziyaret eden Orkan, “Sadece merkez mahalleleri değil geneli de kapsayan çalışma yapacağız” dedi.

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