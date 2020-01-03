03.01.2020 - 00:57 |
Orkan’ın mahalle ziyaretleri sürüyor
Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, 2019 yılının son gününde Dumlupınar, Aygören ve Hacı İsmail mahalleleri muhtarlarını ziyaret etti, incelemelerde bulundu.
İlk Dumlupınar Mahallesi’ne giden Orkan, ardından Aygören’e geçti, eski evleri inceledi. Son olarak Hacı İsmail Mahallesi’ni ziyaret eden Orkan, “Sadece merkez mahalleleri değil geneli de kapsayan çalışma yapacağız” dedi.
Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.