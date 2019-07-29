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    HaberlerEgeOrman yangınlarına karşı bidonlu önlem
    29.07.2019 - 01:33

    Orman yangınlarına karşı bidonlu önlem

    Orman yangınlarına karşı bidonlu önlem

    MUĞLA’NIN Marmaris ilçesinde, “Bir bidon su, büyük bir orman yangınını önleyebilir” sloganıyla yola çıkan 3 esnaf arkadaş pizza dükkanı işleten Ali Demirtaş, market işletmecisi Dursun Bayri ve amcasının oğlu turizmci Süleyman Bayri, çam ormanlarıyla kaplı İçmeler ile Turunç mahalleleri arasındaki 10 kilometrelik karayolunun kenarına içi su dolu bidonlar koydu. 3 arkadaş, sırayla her gün güzergah üzerindeki bidonları tek tek kontrol edip, boşalanları yenileriyle değiştiriyor ya da su takviyesi yapıyor. Amaçlarının ormanları korumak olduğunu belirten Ali Demirtaş, bidonların çoğalması için destek istedi. - ALİ GÜNDOĞAN DHA

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