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    HaberlerEgeOrmana dönüşüm
    26.08.2019 - 07:50| AA

    Ormana dönüşüm

    Konak Belediyesi, Ege Orman Vakfı ile örnek bir işbirliğine imza attı. Elektronik atıklar toplanacak, elde edilen gelirle fidan alımı yapılacak

    Ormana dönüşüm

    Türkiye’deki ağaçlandırma çalışmalarına destek sunacak yeni bir işbirliği yapıldı. Konak Belediyesi, Ege Orman Vakfı ve bir atık yönetimi firması tarafından protokol imzalandı. Protokole göre, Ege Orman Vakfı, Konak’ta belirli noktalara elektronik atıkların atılacağı kutular yerleştirecek. Atıkların firmada geri dönüşümleri sağlanacak. Firma dönüşümden elde edeceği gelirle Ege Orman Vakfı’na fidan ve doğa eğitimi bağışında bulunacak. Atık haline gelmiş elektronik cihazların barındırdıkları ağır metaller yüzünden çevre ve insan sağlığına zarar verdiğini belirten Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Daha yaşanılır bir Konak için göreve geldik. Adımlarımızı da bu bilinçle atıyoruz. Geçtiğimiz hafta Konak’ta hemşehrilerimizin evlerinde biriken ilaçların toplanarak imha edilmesini sağlayacak kampanyamızı da başlatmıştık. Yaşadığımız yangının acısını sarmak için üzerimize düşen ne varsa yapacağız” dedi.

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