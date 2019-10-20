Ormanlar için bağış başladı

Kampanyanın başladığını sosyal medya hesabından duyuran Başkan Tunç Soyer, “Ormanlarla yanan yüreğimize su serpme zamanı. Fidan dikme zamanı yaklaşıyor. İzmir’de doğan her çocukla beraber bir ağacın büyümesi için, bağış kampanyamız başlıyor” ifadelerini kullandı. Bağış yapılacak hesabın IBAN numarası şöyle: TR61 0001 5001 5800 7309 4186 15