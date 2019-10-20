20.10.2019 - 00:06 |
Ormanlar için bağış başladı
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 18 Ağustos Pazar günü Karabağlar’da başlayıp daha sonra Menderes ve Seferihisar ilçelerine de sıçrayarak 5 bin hektardan fazla bir orman alanını etkileyen yangının yaralarını birlikte sarmak adına başlattığı bağış kampanyası için hesap numarasını paylaştı.
Kampanyanın başladığını sosyal medya hesabından duyuran Başkan Tunç Soyer, “Ormanlarla yanan yüreğimize su serpme zamanı. Fidan dikme zamanı yaklaşıyor. İzmir’de doğan her çocukla beraber bir ağacın büyümesi için, bağış kampanyamız başlıyor” ifadelerini kullandı. Bağış yapılacak hesabın IBAN numarası şöyle: TR61 0001 5001 5800 7309 4186 15
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