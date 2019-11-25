Örnek belediye

Kuşadası’nda düzenlenen ve 20 takımın katıldığı İnternational Ephesia Cup’ta 2. olarak büyük bir başarıya imza atan Balıkesirspor U11 oyuncuları, kazandıkları kupayı Altıeylül Belediyesi Başkanı Hasan Avcı’ya getirdi. Avcı’yı makamında ziyaret eden teknik adam ve oyuncular pasta kesip teşekkür etti. Altıeylül Belediyesi olarak takım kurmak yerine o bütçeyi ilçemizde bulunan amatör spor kulüplerine ve alt yapılara harcama yoluna gidiyoruz diye konuşan Başkan Avcı, “Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın yolu onları spora yönlendirmekten geçiyor. Biz de bu bilinçle hareket ediyoruz” dedi.