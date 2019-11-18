Örnek işbirliği meyvesini verdi

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin (TDİOSB) kuruluş kararını imzaladı. Müjdeyi 3. Ege Ekonomik Forum’unda veren Bakan Pakdemirli, ayrıca, Menderes ve diğer ilçelerdeki tarım OSB’leriyle ilgili çalışmaların da yoğun şekilde sürdüğünü ifade etti. İş dünyası temsilcileri, kente çok önemli bir proje daha kazandırıldığı görüşünde birleşti.

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, “Kurulacak OSB’de jeotermal enerjiyle ısıtılacak modern ve teknolojik seralar yer alacak olup, Dikili’yi sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın en önemli teknolojik sera üssü haline getireceğiz. Bu projenin bir diğer anlamlı tarafı ise İzmir’de ortak proje yapma kültürünün ilk adımlarının atılıyor olması” dedi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da, Türkiye için büyük önem taşıyan tarımsal üretim ve gıda sanayi sektörlerinde katma değerli üretimi ve ihracatı artıracak, ortalama 3 bin 500 kişiye iş sağlayacak proje kurulması kararının çok önemli olduğunu söyledi, “Tire ve Menderes’te kurulması öngörülen tarıma dayalı OSB için de aynı sinerjiyle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

İhracatı artıracak

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli de, Türkiye’nin 2023 yılında 150 milyar dolar tarımsal üretim, 40 milyar dolar tarımsal ihracat hedefi olduğunu vurguladı, “Tarım ve hayvancılık, İzmir’in ve elbette Türkiye’nin yeni başarı hikayesinin taşıyıcı kolonlarından biri olacak” şeklinde konuştu. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise, tarımsal ürün üretimi ve ihracatında lider olan Ege Bölgesi’nin Tarım OSB’ler ile liderliğini perçinleyeceğine dikkat çekti, “Tarım OSB’ler Ege Bölgesi ihracatına ilk aşamada yıllık asgari 1 milyar dolar katkı sağlayacak, sonrasında Ege Bölgesi’nin tarım ürünleri ihracatın 10 milyar dolara taşınma yolculuğunda lokomotif görevi üstlenecek” ifadesini kullandı.

Erdoğan’a teşekkür ettiler

Oda, borsa ve birlik başkanları, projenin hayata geçmesine katkı koyan isimlere de özel olarak teşekkür etti. Başkanlar, “İzmir Dikili TDİOSB’nin kuruluş sürecinde projeyi Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük Eylem Planı’na koyan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, ortak bir projenin yapılması yönünde bizleri teşvik eden İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’a, Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’ye, proje sürecine destek veren İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya’ya, İzmir Valisi Erol Ayyıldız’a teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.