Ortaklar OSB’ye itfaiye binası

Gerekli personel de görevlerine başlarken, Aydın genelindeki 32’nci lokal acil müdahale noktası olan Ortaklar OSB Birimi’nde bir adet acil müdahale aracı yer alıyor. Yangın riskinin ve nüfusun yoğun olduğu bölgelerde yeni birimler açmaya devam edeceklerinin altını çizen Başkan Özlem Çerçioğlu “Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi halihazırda yangınlara müdahalede Türkiye genelinde en hızlı ikinci itfaiye, birimlerimiz 24 saat görev başında” diye konuştu.