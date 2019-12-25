25.12.2019 - 01:52 |
Örtülü şiddet tartışıldı
Kordon Rotary Kulübü “Roman Yolculuğumdan Ülkemizde Örtülü Şiddete Bir Yelpaze” konusuyla yazar Nermin Bezmen’i konuk etti.
Söyleşide, Bezmen’in son kitabı ‘Havva’nın Cezası’nda yer alan kız ve erkek çocuklarına yönelik cinsel istismarla, toplumun bu konuya duyarsızlığı ve sistemin suçlulara cesaret vermesi konuları tartışıldı.
Beyoğlu'nda Noel ayini düzenlendiSaint Antuan Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayinde, ilahiler söylendi ve İncil'den bölümler okundu. Türkçe dualar edilen ayine, çok sayıda Hristiyan katıldı. Cemaat üyeleri, ayinde mum yakıp dua etti.Hristiyanlar, 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece, Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyor.