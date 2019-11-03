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    HaberlerEgeOryantiringciler DEÜ’de ter döktü
    03.11.2019 - 01:50 |

    Oryantiringciler DEÜ’de ter döktü

    Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, vize haftasına yaklaşırken öğrencilerin üzerindeki stresi atmaları için oryantiring yarışması düzenledi.

    Oryantiringciler DEÜ’de ter döktü

    Tınaztepe Yerleşkesi’nde çizilen rotada öğrenciler hem stres attı hem de yön bulma yeteneğini geliştirdi. Spor Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Caner Çetinkaya, bu sporun 20. yüzyıl başlarında ortaya çıktığını, uluslararası federasyonun 1961 yılında kurulduğunu belirtti, “Üniversite olarak Türkiye şampiyonu sporcularımız var. İlerleyen dönemlerde de bayrağımızı gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz” dedi.

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