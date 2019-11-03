Oryantiringciler DEÜ’de ter döktü

Tınaztepe Yerleşkesi’nde çizilen rotada öğrenciler hem stres attı hem de yön bulma yeteneğini geliştirdi. Spor Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Caner Çetinkaya, bu sporun 20. yüzyıl başlarında ortaya çıktığını, uluslararası federasyonun 1961 yılında kurulduğunu belirtti, “Üniversite olarak Türkiye şampiyonu sporcularımız var. İlerleyen dönemlerde de bayrağımızı gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz” dedi.