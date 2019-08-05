‘Oteller dolu’

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı’nın ‘yüksek sezon’a denk geldiğini belirtti, “Bayram tatilinin 9 gün ya da 5 gün olması bir şey ifade etmiyor. Otelci arkadaşlardan öğrendim, yerlerin çoğu dolu. Kabinenin vereceği karar. Benim karar verebileceğim konu değil; ama ihtiyaç kaldığını sanmıyorum. Bodrum’da otellerin hepsi dolu” dedi. ›› DHA