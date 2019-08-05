BİST99.679-2,18EURO6,180,13USD5,560,06ALTIN257,15-1,25
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge‘Oteller dolu’
    05.08.2019 - 01:31

    ‘Oteller dolu’

    ‘Oteller dolu’

    KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı’nın ‘yüksek sezon’a denk geldiğini belirtti, “Bayram tatilinin 9 gün ya da 5 gün olması bir şey ifade etmiyor. Otelci arkadaşlardan öğrendim, yerlerin çoğu dolu. Kabinenin vereceği karar. Benim karar verebileceğim konu değil; ama ihtiyaç kaldığını sanmıyorum. Bodrum’da otellerin hepsi dolu” dedi. ›› DHA

    12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldüGaziantep’te 12 yaşındaki çocuk, yakınlarının düğününde oyun oynadığı sırada vücuduna isabet eden maganda kurşunuyla yaşamını yitirdi.
    daha fazla video için
    Usta oyuncu Cengiz Sezici için tören düzenlendiUsta oyuncu Cengiz Sezici için Atlas Sinemaları'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene bir çok ünlü isim katılırken, usta oyuncunun naaşı defnedilmek üzere memleketi Adana’ya gönderildi.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yine düğün yine maganda dehşeti! 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

    Yine düğün yine maganda dehşeti! 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

    Rize'deki sağanakta bir kişi kayboldu

    Rize'deki sağanakta bir kişi kayboldu

    Kosova'nın savaş muhabiri Türk gazeteci Burbuçe Ruşiti hayatını kaybetti

    Kosova'nın savaş muhabiri Türk gazeteci Burbuçe Ruşiti hayatını kaybetti

    YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM başkanı Aygün'den tarih açıklaması

    YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM başkanı Aygün'den tarih açıklaması

    Sıradaki Haber