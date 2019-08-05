05.08.2019 - 01:31
‘Oteller dolu’
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı’nın ‘yüksek sezon’a denk geldiğini belirtti, “Bayram tatilinin 9 gün ya da 5 gün olması bir şey ifade etmiyor. Otelci arkadaşlardan öğrendim, yerlerin çoğu dolu. Kabinenin vereceği karar. Benim karar verebileceğim konu değil; ama ihtiyaç kaldığını sanmıyorum. Bodrum’da otellerin hepsi dolu” dedi. ›› DHA
12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldüGaziantep’te 12 yaşındaki çocuk, yakınlarının düğününde oyun oynadığı sırada vücuduna isabet eden maganda kurşunuyla yaşamını yitirdi.