Otizm korosu anneler için sahneye çıkacak

Karşıyaka Belediyesi’nin ev sahipliğinde Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu (İZOT) konseri, 6 Aralık Cuma akşamı saat 20.00’de başlayacak. Şef Dr. Orçun Berrakçay’ın yöneteceği konserde ayrıca, otizmli Moris Karmona 15 yıl önce kaybettiği annesi anısına şiir okuyacak. Engelsiz bir yaşam için farkındalık yaratmayı da amaçlayan etkinlik, halka açık ve ücretiz olacak. Belediye Başkanı Cemil Tugay, “İZOT bu kez, koşulsuz sevgi, bağlılık ve emekle engelleri aşılır kılan fedâkar annelerimiz için sahnede olacak. Herkesi, bu güzel geceye bekliyoruz” dedi.