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    14.12.2019 - 00:02 |

    Oto galericilere çağrı

    İzmir Oto Galericiler Müşavirlik Kiralama ve Yıkamacılar Odası Başkanı Zafer Dursun, AB uyum çalışmaları kapsamında hazırlanan yönetmelik gereği oto alım satım yapmak isteyen galericilerin ticaretlerini sürdürebilmeleri için mesleki yeterlilik belgesi almalarını zorunlu olduğunu söyledi.

    Oto galericilere çağrı

    Mesleki yeterlilik belgesi için son başvuru tarihinin 20 Aralık olduğunu belirten Dursun, “İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ndeki Usta Belgelendirme birimine başvursunlar. Ayrıca 0232 4571141 numaralı telefondan bize ulaşabilirler. Üyelerimiz iki tane fotoğraf, kimlik kartı fotokopisi ve kuruma yatırılması için 400 lira getirecek. Sonrasında ise sınava girerek yetki belgesini alacaklar. Belgelendirme ve standart çalışmaları tüketicilerin ve üyelerimizin menfaatine çünkü her önüne gelen işimizi yapamayacak. 1 Ocak 2020’den itibaren yetki belgesi olmayan kişi oto galeri açamayacak” dedi.

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