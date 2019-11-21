Oto galericilere yeni hizmet binası

Açılış töreninde odayı sıfır noktasından örnek bir konuma taşıdıklarını ifade eden Başkan Zafer Dursun, “2010 yılında 118 üye ile devir aldığınız odamızı bugün 1600 üye seviyesine çıkardık. Odamızı kurumsal kimliğe kavuşturduk. Bu yolda en büyük destekçimiz İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu oldu” diye konuştu. Dursun, yeni merkezin ulaşım kolaylığı ve devlet kurumlarına yakınlığıyla, işlemlerini yapmaya gelen esnafa zaman kazandıracağını belirtti.



İESOB Başkanı Mutlu da, “Açılışta bizi yalnız bırakmayan sektör temsilcilerine teşekkür ediyorum. İzmir’deki esnaf teşkilatının gönül birliği ortada” dedi. Otomotiv sektörünün Türkiye’nin ikinci büyük meslek dalını oluşturduğuna dikkat çeken İESOB Onursal Başkanı Mehmet Ali Susam ise, “Bugün Türkiye kendi otomobilini üretme noktasına geldi. İzmir’de sektörde öne çıkan kentler arasında yer alıyor. Üretimden yedek parçaya, oto tamirden alım satıma, pazar sadece büyüklere bırakılmamalı” diye konuştu.