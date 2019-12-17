BİST111.1260,59EURO6,520,04USD5,850,05ALTIN277,650,61
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Oto Pazarı ilk günden doldu
    ABONE OL
    17.12.2019 - 00:05 |

    Oto Pazarı ilk günden doldu

    Oto Pazarı ilk günden doldu

    Manisa Büyükşehir Belediyesi iştiraki MANULAŞ A.Ş. tarafından işletilen Manisa Eski Garaj Açık Oto Pazarı açıldı. İlk günden sabahın erken saatlerinde yüzlerce araç tutkunu oto pazarına akın etti. Pazarda ilk günden 350-400 araç görücüye çıktı. MANULAŞ Genel Müdürü Özgür Temiz, hem Manisa’dan hem de çevre il ve ilçelerden talebin yoğun olduğunu gördüklerini ifade ederek ilerleyen haftalarda oto pazarını iki güne çıkarılabileceğini söyledi.

    Oto pazarını gezen Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç ise, “Galericiler Sitesi ziyaretinde Büyükşehir Başkanı Cengüz Ergün’e sıkınıtılarımızı iletmiştik. O da bize oto pazarı düşüncesini anlatmıştı. Bugün yoğunluktan da görüyoruz ki çok iyi bir fikir, gelen herkes memnun” dedi.

    Manisa Büyükşehir Belediyesi iştiraki MANULAŞ, Eski Garaj’da Oto pazarı, pazar günleri 08.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

    CHP'li belediye başkanı FETÖ'den tutuklandıCumhuriyet Halk Partisi Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklandı.
    daha fazla video için
    Müge Anlı canlı yayınında tüyler ürperten itiraflar!ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayını tekrar gündeme gelmesine sebep oldu. Geçen hafta canlı yayında gözaltına alınarak Jandarma'da ifadesi alınan Zeynep Ergül açıklamaları programa damga vurdu. İmam olan ağabey Cahit Ergül'ün itirafı herkesi şoke etti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Çukur 80. son bölümde Yamaç ve Azer bu kez... 3. sezon 14. yeni bölüm fragmanı

    Çukur 80. son bölümde Yamaç ve Azer bu kez... 3. sezon 14. yeni bölüm fragmanı

    İşte memur ve emeklilerin zam oranları!

    İşte memur ve emeklilerin zam oranları!

    Üç bakanlığın bütçesi, TBMM'de görüşülerek kabul edildi

    Üç bakanlığın bütçesi, TBMM'de görüşülerek kabul edildi

    İşte en çok hile yapılan gıdalar...

    İşte en çok hile yapılan gıdalar...

    Sıradaki Haber