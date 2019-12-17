Oto Pazarı ilk günden doldu

Manisa Büyükşehir Belediyesi iştiraki MANULAŞ A.Ş. tarafından işletilen Manisa Eski Garaj Açık Oto Pazarı açıldı. İlk günden sabahın erken saatlerinde yüzlerce araç tutkunu oto pazarına akın etti. Pazarda ilk günden 350-400 araç görücüye çıktı. MANULAŞ Genel Müdürü Özgür Temiz, hem Manisa’dan hem de çevre il ve ilçelerden talebin yoğun olduğunu gördüklerini ifade ederek ilerleyen haftalarda oto pazarını iki güne çıkarılabileceğini söyledi.

Oto pazarını gezen Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç ise, “Galericiler Sitesi ziyaretinde Büyükşehir Başkanı Cengüz Ergün’e sıkınıtılarımızı iletmiştik. O da bize oto pazarı düşüncesini anlatmıştı. Bugün yoğunluktan da görüyoruz ki çok iyi bir fikir, gelen herkes memnun” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi iştiraki MANULAŞ, Eski Garaj’da Oto pazarı, pazar günleri 08.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.