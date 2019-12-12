Otobüs terminallerine rutin temizlik

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan otobüs terminallerinin detaylı temizlik çalışmalarını, Güzelçamlı ve Davutlar mahallerinde sürdürüyor. Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Kuşadası Otobüs Terminali ile birlikte Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde bulunan terminallerin detaylı temizlik çalışmasını haftada 2 gün gerçekleştirecek.