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    HaberlerEge Haberleri Otobüs terminallerine rutin temizlik
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    12.12.2019 - 07:50 |

    Otobüs terminallerine rutin temizlik

    Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan otobüs terminallerinin detaylı temizlik çalışmalarını, Güzelçamlı ve Davutlar mahallerinde sürdürüyor.

    Otobüs terminallerine rutin temizlik

    Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan otobüs terminallerinin detaylı temizlik çalışmalarını, Güzelçamlı ve Davutlar mahallerinde sürdürüyor. Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Kuşadası Otobüs Terminali ile birlikte Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde bulunan terminallerin detaylı temizlik çalışmasını haftada 2 gün gerçekleştirecek.

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