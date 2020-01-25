25.01.2020 - 04:08 |
Otobüslere reklam ihalesine çıkılıyor
ESHOT Genel Müdürlüğü 4 bin 998 otobüs durağı ve 900 otobüsün reklam amaçlı kullanım hakkını beş yıllığına ihaleye çıkarıyor.
Reklam ihalesi 5 Şubat Çarşamba günü saat 14.30’da, genel müdürlük binasında yapılacak.
Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.