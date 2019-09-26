Otomobil denizde!

METEOROLOJİ’NİN uyarılarının ardından, sağanak yağış İzmir’de önceki gece etkili oldu. Ev ve işyerlerini su bastı, çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı. Didim’de de sağanak sonrası oluşan taşkın nedeniyle Orman Kampı mevkiinde park halindeki bir otomobil denize sürüklendi. Söke Ovası ile Güllük Körfezi’nin kuzeyinde de gök gürültülü sağanak etkili oldu.