05.10.2019 - 02:32 |
‘Otopark ve kaskta denetimler artacak’
MUĞLA’DA, Datça Emniyet Müdürü İsmail Toygun, polis sorumluluk alanında görevli muhtarlarla bir araya geldi.
İstekleri not alan Toygun, taleplerin değerlendirileceğini söyledi. Cadde ve sokaklardaki hatalı otopark ve kasksız motosiklet kullanımı konusunda denetimlerin yapılacağını ifade eden Toygun, göçmen kaçakçılığıyla mücadele konusunda da herkese görev düştüğünü belirtti. l MEHMET ÇİL DHA
Arslantepe Höyüğünde 5700 yıllık çocuk iskeleti bulunduMalatya’da bulunan Arslantepe Höyüğü’nde bu yıl yapılan kazı çalışmalarında tahmini olarak 5 bin 700 yıllık olduğu değerlendirilen çocuk iskeleti bulundu.