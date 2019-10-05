‘Otopark ve kaskta denetimler artacak’

İstekleri not alan Toygun, taleplerin değerlendirileceğini söyledi. Cadde ve sokaklardaki hatalı otopark ve kasksız motosiklet kullanımı konusunda denetimlerin yapılacağını ifade eden Toygun, göçmen kaçakçılığıyla mücadele konusunda da herkese görev düştüğünü belirtti. l MEHMET ÇİL DHA