'Oyun, çocuğun dili oyuncaklar kelimeleri'

Çocuk Akademisi kurucusu, Özel Eğitim Uzmanı Nuray Kazandı, eğitim programları sayesinde otizmli çocukların çevreyle olan sorunlarının kalktığını belirtti, ebeveynlere öneriler de bulundu.

Erken Çocukluk Eğitimi ve Gelişimi, Özel Eğitim Uzmanı Nuray Kazandı, otizmli çocuklar için en doğal öğrenme aracı olan oyunların çocukların kendilerini keşfetmesinde yardımcı olduğunu söyledi. Kurucusu olduğu Çocuk Akademisi’nde uygulanan eğitim programlarıyla otizmli çocukların çevreyle olan iletişim sorununu ortadan kaldırdıklarını belirtti, “Oyun çocuğun dili, oyuncaklar da kelimeleridir. Çocuk oyun oynama biçimiyle yaşadığı duyguları ve düşünceleri deneyimleyip yaşadıkları problemlere yönelik çözüm yolları üretir. Bu bağlamda oyun terapisi, çocukların duygu ve düşüncelerini ortaya koyabilmelerini sağlayan önemli bir araçtır” dedi. Kazandı, Çocuk Akademisi’nde JASPER (ortak dikkat, sembolik oyun, katılım) Tedavisi ve Yaklaşımı, Floortime ve çocuk merkezli oyun terapilerini kullandıklarını vurguladı.

İletişim sorunu kalkıyor

Oyun terapisinin otizmli çocuklar üzerindeki etkilerini anlatan Kazandı, “Otizmli çocuklar için en doğal öğrenme aracı olan oyunlar, çocukların keşfetmesinde ve kendini ifade etmesinde yardımcı. Duyduklarını ve gördüklerini sınayan, deneyen ve pekiştiren otizmli çocuklar bu davranışları oyun terapisi sayesinde yapabiliyor. Oyun terapisi en uygun şekilde çocuk üzerinde uygulandığında, otizmin en önemli etkisi olan çevreyle iletişim sorunu zamanla ortadan kalkmaya başlıyor. Duygu ve düşüncesini çok rahat bir şekilde ifade etmeye başlayan çocuklar, deneyimlerini de oyun aracılığıyla kazanıyor. Oyun terapisi sırasında değişik roller üstlenen çocuklar, dünyayı kendi duyuları aracılığı ile anlamaya çalışıyor” diye konuştu.

Becerileri gelişiyor

Oyun becerilerinin çocukların gelişimine büyük katkısı olduğunu vurgulayan Kazandı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Oyunlar; eğitim sürecine istekliliğin arttırılması, motor becerilerin geliştirilmesi, yeni becerilerin öğrenilmesi ve iletişim yeteneğinin kuvvetlendirilmesi için önemli olanaklar sağlıyor. Oyun süresince çocuklar hem kas hem de zihinsel becerilerini geliştirme fırsatı yakalıyor.

Çocuklar çeşitli oyunlar oynayarak nesneleri ayırt etmeyi, hangi nesneyi nerelerde kullanabileceklerini ve birbirinden farklı nesneler arasında ilişki kurmayı öğrenir. Gündelik hayattaki yemek yemek gibi birçok temel ihtiyaçlarını, bu oyunlar sayesinde kendi başlarına karşılayabilmeye başlarlar.”

DİKKATLİCE GÖZLEMLEYİN

Bu konuda ebeveynlere de büyük iş düştüğünü ifade eden Nuray Kazandı, “Çocuğunuzu dikkatlice gözlemleyin; oyunlarında yarattıkları doğal kalıbı takip edin. Çünkü bu onların sizinle etkileşime geçmelerini destekleyecektir. Onunla oynarken, pozitif bir hafıza şifresi oluşturmaya çalışın. Bu etkileşimi unutulmaz kılmak için öne çıkan bir şeydir ve tekrar oyuna başlamak için kullanılabilir. Bu bir şarkı, kafiye, jest veya nesne olabilir. Oyuncaklarla oynarken, çocuğunuzun yalnızca nesneye odaklanmaması için aktivitedeki rolünü muhafaza ettiğinizden emin olun. Kardeşleri ve diğer çocukları mümkün olduğunca oyuna müdahale edin. Yıkama, okuma, boyama, okula yürüme, parka gitme gibi günlük hayatta oynama fırsatlarını arayın. Otizmli çocukların her birine özgü ayrı oyun ve iletişim uygulamaları tasarlanmalıdır. İletişim ve oyun becerilerinin gelişim hızının bütün çocuklarda farklılık gösterdiği unutulmamalı” tavsiyelerinde bulundu.