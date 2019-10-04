04.10.2019 - 01:11 |
‘Oyun Makinesi’ 5 Ekim’de başlıyor
Pınar Çocuk Tiyatrosu, ‘Oyun Makinesi’ adlı interaktif oyunuyla yeni sezonda İzmirli çocuklarla buluşuyor.
Tiyatro, ilk gösterisini 5 Ekim’de Karşıyaka Belediyesi Ahmet Piriştina Kültür Merkezi’nde sergileyecek.
Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, “Çocuklarımıza daha iyi bir yaşam, daha iyi bir gelecek sunmak için çalışıyoruz. Miniklere tiyatro sevgisini aşılamak ve her oyunda çocukların kültürel ve kişisel gelişimine katkıda bulunmaktan ötürü gururluyuz” dedi.
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