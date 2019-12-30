30.12.2019 - 00:02 |
Oyunu izleyenler salona zor sığdı
Turgutlu Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Üniversite Tiyatro Grubu oyuncuları tarafından sahnelenen Otogargara’yı izlemeye gelenler salona sığmadı.
Bazı izleyiciler merdiven boşluklarında bazıları da ayakta oyunu izledi. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, “Bizleri yalnız bırakmayan, salonlara sığmayan hemşerilerimize teşekkür ederim” dedi.
İzmir'de peş peşe 2 korkunç cinayetSon dakika haberine göre; Torbalı ilçesinde maskeli bir kişi, önce İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park'ı, ardından da olay yerine yakın yolda karşılaştığı bir doktoru tehditle evine götürerek onun eşini öldürdü. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.