07.12.2019 - 23:29 |
Oyunu kaçırmayın
Merkezefendi Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Ray Cooney’in yazdığı Önder Çakır’ın yönettiği ‘Hangisi Babası?’ adlı oyun bugün saat 20.00’de Kültür Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluşacak.
Başakşehir'de gecekondu yangınıBaşakşehir'de gece saatlerinde bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. alevler kısa sürede tüm evi sararken, gecekondu da yaşayan 7 kişilik aile son anda kendilerini dışarı attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.