Özdal’dan ‘Yüzler’

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Işık Özdal, yeni projesi Faces (Yüzler) adlı sergisini açtı. Karşıyaka Hamza Rüstem Fotoğraf Evi Müzesi’nde açılan sergide, yaklaşık bir yıllık çalışmaları içeren 20 fotoğraf yer alıyor. Eserlerle, serginin adından da anlaşıldığı gibi 8-10 fotoğraftan yeni bir yüzün oluşturulması amaçlandı. Serginin akademik bir çalışma olduğunu vurgulayan Özdal, “Birbirinden farklı yüzleri aynı kare içinde birleştirdik ve ortaya tamamen yepyeni yüzler çıktı. Bu yüzler, öğrencilerimizden oluşuyor” dedi.