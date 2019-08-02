Özdilek’te toplu sünnet

Özdilek Holding tarafından bu yıl 16’ncısı düzenlenen Geleneksel Sünnet Şöleni ile Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaşayan ve Özdilek bünyesinde çalışan ailelerin çocukları sünnet oldu. 1992 yılından bu yana gerçekleşen şölen kapsamında bugüne kadar 2 bin 99 çocuk sünnet edildi. Gülnur Gökçe ve Türk halk müziğinin güçlü sesi Kubat’ın sahnesiyle şenlenen şölende büyük küçük herkes doyasıya eğlendi. Yönetim Kurulu Başkanı Emir Murat Özdilek, “Çocukların mutlu olması dünyanın mutlu bir yer olması demektir” ifadesini kullandı. Holdingin üst düzey yöneticileri, şölende sünnet olan tüm çocuklara takı hediye etti.