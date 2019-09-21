Özel aracı bırakın...

16-22 Eylül tarihleri arasında 2960 yerel yönetimle eş zamanlı kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası’nda, Edremit Belediyesi birçok etkinlik düzenliyor.

Tuzcumurat Mahallesi Gümrük Meydanı’na yapılan yürüyüşe katılan Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Trafik sıkışıklığı azaltmak, vatandaşın bireysel araçlar yerine toplu taşıma, bisiklet ya da yürümeyi tercih etmesini sağlamak istiyoruz. Etkinliklerimiz ve sürdürülebilir, çevreci, insan merkezli politikalarımız, ilçemizin Avrupa’daki tanınırlığını artıracak” dedi. Daha sonra Karagözoğlu İlkokulu öğrencilerine Zabıta personeli tarafından verilen “Trafik Kuralları ve Yaya Önceliği” eğitimine katılan Başkan Arslan, miniklere Avrupa Hareketlilik Haftası ilkelerini ve amaçlarını anlattı.

Trafik azalacak

Hareketlilik Haftası kapsamında ücretsiz servis uygulaması da başlatıldı. Edremitli çocuk ve gençlerin toplu taşıma alışkanlığını kazandırmak için başlatılan uygulamayı, sosyal belediyecilik anlayışları gereği hayata geçirdiklerini belirten Başkan Arslan, “En önemli amacımız çocuklarımızı okula güvenli bir şekilde ulaştırmak. Aynı zamanda sabah saatlerinde Edremit merkezde oluşan trafik yoğunluğunu gidermek” dedi.