BİST100.237-0,10EURO6,340,39USD5,750,48ALTIN279,931,57
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge Özel aracı bırakın...
    21.09.2019 - 01:20 |

    Özel aracı bırakın...

    Avrupa Hareketlilik Haftası, Edremit Belediyesi tarafından çeşitli etkinliklerle kutlanıyor

    Özel aracı bırakın...

    16-22 Eylül tarihleri arasında 2960 yerel yönetimle eş zamanlı kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası’nda, Edremit Belediyesi birçok etkinlik düzenliyor.

    Tuzcumurat Mahallesi Gümrük Meydanı’na yapılan yürüyüşe katılan Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Trafik sıkışıklığı azaltmak, vatandaşın bireysel araçlar yerine toplu taşıma, bisiklet ya da yürümeyi tercih etmesini sağlamak istiyoruz. Etkinliklerimiz ve sürdürülebilir, çevreci, insan merkezli politikalarımız, ilçemizin Avrupa’daki tanınırlığını artıracak” dedi. Daha sonra Karagözoğlu İlkokulu öğrencilerine Zabıta personeli tarafından verilen “Trafik Kuralları ve Yaya Önceliği” eğitimine katılan Başkan Arslan, miniklere Avrupa Hareketlilik Haftası ilkelerini ve amaçlarını anlattı.

    Trafik azalacak

    Hareketlilik Haftası kapsamında ücretsiz servis uygulaması da başlatıldı. Edremitli çocuk ve gençlerin toplu taşıma alışkanlığını kazandırmak için başlatılan uygulamayı, sosyal belediyecilik anlayışları gereği hayata geçirdiklerini belirten Başkan Arslan, “En önemli amacımız çocuklarımızı okula güvenli bir şekilde ulaştırmak. Aynı zamanda sabah saatlerinde Edremit merkezde oluşan trafik yoğunluğunu gidermek” dedi.

     

    İzmit’te fuhuş baskını! Kıskıvrak yakalandılarİzmit’te, bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhşa aracılık ettiği iddia edilen M.S. (31) ve sevgilisi H.A. (47) ile fuhşa zorlandıkları iddia edilen Azerbaycan uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.
    daha fazla video için
    20 Eylül 2019 Magazin Haberleri.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Korkunç cinayet! Babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü

    Korkunç cinayet! Babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü

    Mücadelesi çok güzeldi... Neslican Tay kimdir? Ne kanseriydi?

    Mücadelesi çok güzeldi... Neslican Tay kimdir? Ne kanseriydi?

    Cansız bedeni bulundu! O detay ortaya çıktı

    Cansız bedeni bulundu! O detay ortaya çıktı

    Dikkat! Karar vermekte zorlanıyorsanız...

    Dikkat! Karar vermekte zorlanıyorsanız...

    Sıradaki Haber