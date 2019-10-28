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    Haberler EgeÖzel çocuklardan Cumhuriyet balosu
    29.10.2019 - 00:10 |

    Özel çocuklardan Cumhuriyet balosu

    Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel öğrencilerle bir araya geldi

    Özel çocuklardan Cumhuriyet balosu

    Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi tarafından Cumhuriyet Balosu düzenlendi. Baloya Belediye Başkanı Şeniz Doğan da katıldı, 96. yılı çocuklar ve aileleriyle birlikte kutladı. Bayram coşkusunun doyasıya yaşandığı etkinlikte konuşan Başkan Doğan, “Cumhuriyet’in kuruluşunun ardından 96 yıl geçti. Biz 96 yıldır onun izinde, onun açtığı yolda cumhuriyeti, demokrasiyi ve laikliği koruyarak, ilke ve devrimlerinin izinden gideceğiz. Sizlerin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum” diye konuştu.


    Başkan Doğan, “Engelsiz Yaşam Akademimizde engelli çocuklarımız, gençlerimiz ve bireylerimiz adına yeni dönemde çok güzel projelerimiz olacak. Akademimizdeki bazı bölümleri geliştirmek istiyoruz. Sizden gelecek desteklerle birlikte daha çok güzel etkinlikler yapacağız. Çocuklarımızın engeline göre onları topluma kazandırmak için var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu. Başkan Doğan ve Başkan Yardımcıları Necdet Yılmaz ve Fatma Atıcı Bakcan Cumhuriyet Balosu’nda özel çocuklarla birlikte dans etti.

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