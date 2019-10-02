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    HaberlerEgeÖzel çocukların becerileri gelişiyor
    02.10.2019 - 07:50 |

    Özel çocukların becerileri gelişiyor

    Yunusemre Belediyesi, 52 özel öğrenci Muradiye Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen kurslarla resim, beden eğitimi ve el becerilerini geliştiriyor.

    Özel çocukların becerileri gelişiyor

    Yunusemre Belediyesi, 52 özel öğrenci Muradiye Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen kurslarla resim, beden eğitimi ve el becerilerini geliştiriyor. Özel çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde hafta için 09.00-16.00 saatleri arasında eğitim görüyor. Çocukların topluma kazandırılmasını amaçladıklarını kaydeden Başkan Mehmet Çerçi, “Onların yüzlerindeki gülümseme bize yeter” dedi.

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