02.10.2019 - 07:50 |
Özel çocukların becerileri gelişiyor
Yunusemre Belediyesi, 52 özel öğrenci Muradiye Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen kurslarla resim, beden eğitimi ve el becerilerini geliştiriyor.
Yunusemre Belediyesi, 52 özel öğrenci Muradiye Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen kurslarla resim, beden eğitimi ve el becerilerini geliştiriyor. Özel çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde hafta için 09.00-16.00 saatleri arasında eğitim görüyor. Çocukların topluma kazandırılmasını amaçladıklarını kaydeden Başkan Mehmet Çerçi, “Onların yüzlerindeki gülümseme bize yeter” dedi.
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