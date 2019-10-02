Özel çocukların becerileri gelişiyor

Yunusemre Belediyesi, 52 özel öğrenci Muradiye Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen kurslarla resim, beden eğitimi ve el becerilerini geliştiriyor. Özel çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde hafta için 09.00-16.00 saatleri arasında eğitim görüyor. Çocukların topluma kazandırılmasını amaçladıklarını kaydeden Başkan Mehmet Çerçi, “Onların yüzlerindeki gülümseme bize yeter” dedi.