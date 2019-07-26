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    HaberlerEgeÖzel Ekin Okulları, sporda da büyüyor
    26.07.2019 - 01:22

    Özel Ekin Okulları, sporda da büyüyor

    Özel Ekin Okulları’nın öğrencileri, sporda da uluslararası yarışmalara katılarak farkını ortaya koyuyor.

    Özel Ekin Okulları, sporda da büyüyor

    Okul, Avusturya’da düzenlenen ‘United World Games’ oyunlarına basketbol, voleybol ve yüzme branşlarında, ayrıca İngiltere’de düzenlenen voleybol turnuvasına katıldı. İngiltere’de 15 yıldır, 40’ın üzerinde ülke ve 9 binin üzerinde sporcuya 15 farklı branşta ev sahipliği yapan bu mini spor olimpiyatının bu yılki Türkiye temsilcisi ‘Özel Ekin Okulları’ oldu. Kurucu Genel Müdür Yasemin Reşitoğlu, “Emeklerimizin karşılığını Türkiye’yi yurt dışında başarıyla temsil ederek aldık” dedi.

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