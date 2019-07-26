Özel Ekin Okulları, sporda da büyüyor

Okul, Avusturya’da düzenlenen ‘United World Games’ oyunlarına basketbol, voleybol ve yüzme branşlarında, ayrıca İngiltere’de düzenlenen voleybol turnuvasına katıldı. İngiltere’de 15 yıldır, 40’ın üzerinde ülke ve 9 binin üzerinde sporcuya 15 farklı branşta ev sahipliği yapan bu mini spor olimpiyatının bu yılki Türkiye temsilcisi ‘Özel Ekin Okulları’ oldu. Kurucu Genel Müdür Yasemin Reşitoğlu, “Emeklerimizin karşılığını Türkiye’yi yurt dışında başarıyla temsil ederek aldık” dedi.