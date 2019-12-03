04.12.2019 - 00:00 |
Özel öğrencilere kodlama eğitimi
MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce hayata geçirilen ‘Kapıyı aç bulutlar girsin, gülmeyi bilen çocuklar geldi’ projesi kapsamında zihinsel ve bedensel engelli ile down sendromlu öğrencilerin sosyalleşmelerine katkı sağlamak için robotik kodlama eğitimi verildi.
Bilgisayar ortamındaki kodlama sayesinde özel gereksinimi olan öğrencilerin algoritmik düşünmeyi yaşamlarına yansıttıkları ve sosyal etkileşimlerinin arttığı görüldü. MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, “Engellileri bağrımıza bastık. Onlara yönelik daha çok etkinliklerimiz olacak” dedi.
l CAVİT AKGÜN DHA
Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.