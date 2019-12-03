Özel öğrencilere kodlama eğitimi

Bilgisayar ortamındaki kodlama sayesinde özel gereksinimi olan öğrencilerin algoritmik düşünmeyi yaşamlarına yansıttıkları ve sosyal etkileşimlerinin arttığı görüldü. MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, “Engellileri bağrımıza bastık. Onlara yönelik daha çok etkinliklerimiz olacak” dedi.

l CAVİT AKGÜN DHA